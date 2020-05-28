شكرا لقرائتكم خبر عن «مؤسسة النقد»: تشغيل جميع فروع البنوك ومراكز التحويل بدءاً من الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت مؤسسة النقد استئناف تشغيل كامل فروع البنوك ومراكز التحويل وفقاً لأوقات العمل الطبيعية المحددة، بموجب تعليمات المؤسسة السابقة الصادرة قبل فترة إجراءات منع التجول، ابتداء من يوم الأحد الموافق ١٤٤١/١٠/٨.

كما أوضحت أن ذلك يشمل كافة الأعمال في الإدارات العامة بشكلها الطبيعي، مع التأكيد على تجهيز مقرات العمل بما يتناسب مع الضوابط والتعليمات الصادرة بشأن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لضمان عودة العاملين لممارسة أعمالهم المكتبية في بيئة عمل آمنة، وتطبيق العودة تدريجياً وفقاً لتقدير كل بنك، وفقاً لـ«عكاظ».