شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح ضرورية من «البنوك السعودية» لحماية كلمات المرور الخاصة بحساباتك المصرفية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجّهت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، عدة نصائح للمستخدمين، تستهدف الحفاظ على أمان كلمات المرور وسريتها، لتجنب عمليات السرقة والاحتيال.

Advertisements

وشددت “البنوك السعودية” عبر إنفوجراف نشرته على حسابها الموثق بموقع “تويتر” على عدم كتابة كلمات المرور في أماكن ظاهرة للآخرين، واختيار كلمات تحتوي على الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز، وعدم مشاركتها مع الآخرين، خصوصا عبر قنوات التواصل الاجتماعي أو أي تطبيق إلكتروني آخر.

كما حذرت “البنوك السعودية” من احتواء كلمات المرور على بيانات شخصية أو متوقعة، أو حفظها في مواقع وتطبيقات التسوق الإلكتروني، أو استخدامها في مواقع مشبوهة أو مجهولة، منبهة على تغييرها بشكل دوري، خاصة عند العودة من السفر، وإنشاء كلمات مختلفة للحسابات الأخرى.