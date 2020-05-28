شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 21 منشأة خالفت الإجراءات الاحترازية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم الخميس، أنه تم إغلاق 21 منشأة خالفت القراءات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا “كوفيد 19”.

وقالت الأمانة، في بيان لها، أن الزيارات التفتيشية للمنشآت تتواصل للحد من انتشار فيروس كورونا، وقام مراقبو الأمانة بإغلاق 21 منشأة خالفت القرارات الاحترازية اليوم الخميس، ونفذوا ٣٤٧ جولة رقابية.

وأضافت أمانة منطقة الرياض أن مراقبو الأمانة تفقدوا ٦٠٤ محلات تجارية، وصادروا ١,٧٢٠ كيلو من المواد غير الصالحة، وضبطوا ١٣٨ بائعًا جائلاً.