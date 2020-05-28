شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة» يوضح المقصود بمؤشر «R0» وعلاقته بفيروس كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، المقصود بمؤشر (R0) وعلاقته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال متحدث الصحة، في مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، إن الإجراءات الاحترازية التي تمت سابقاً أسهمت، بفضل الله، في تقليل معدل وسرعة انتشار الفيروس (R0) وتباطؤ أعداء المصابين.

وشرح العبدالعالي، خلال مقطع مصور المقصود بمؤشر الـ (R0) وكيف نحافظ على استمرارية معدلاته المنخفضة؟

وقال متحدث الصحة إن الـ (R0) يوضح معدل انتشار فيروس كورونا، وشدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على معدل انتشار منخفض للفيروس وحتى تعود الحياة إلى طبيعتها بإذن الله.

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من جهتها علقت وزارة الصحة على مقطع المتحدث الرسمي الدكتور العبدالعالي بقولها “من أجل سلامتكم ندعوكم إلى الالتزام بالتعليمات الوقائية، وتطبيق الاحترازات لتقليل معدل انتشار الوباء أو ما يسمى (R0) التي بيّنها المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في هذا الفيديو”.