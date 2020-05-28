شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاز قطيع من الماشية في مستنقع «قار» بحائل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت فرق الإنقاذ التابعة لمديرية الدفاع المدني بحائل بلاغا عن احتجاز قطيع من الماشية بمادة “القار” في منطقة صحراوية بمركز تربه التابع لمحافظة بقعاء.

وأوضحت المديرية، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الأعمال لا تزال قائمة لإخراجها مع وجود صعوبة في ذلك، واتضح أن المادة البترولية من مخلفات إحدى الشركات العاملة في مجال صيانة الطرق.

Advertisements

ودعا المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بحائل العقيد نافع الحربي مؤسسات صيانة الطرق ومقاولي التنفيذ إلى استشعار المسؤولية والأمانة الملقاة على عواتقهم بمراعاة الطرق الآمنة للتخلص من بقايا مثل هذه المواد كونها خطر يهدد السلامة ويلحق الأذى بالمواشي عند إلقاء مخلفاتها في المواقع المكشوفة ومناطق الرعي مؤكداً بأنه سيطبق النظام في حق المتسبب بذلك.