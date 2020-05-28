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احتجاز قطيع من الماشية في مستنقع «قار» بحائل (صور)

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أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت فرق الإنقاذ التابعة لمديرية الدفاع المدني بحائل بلاغا عن احتجاز قطيع من الماشية بمادة “القار” في منطقة صحراوية بمركز تربه التابع لمحافظة بقعاء.

وأوضحت المديرية، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الأعمال لا تزال قائمة لإخراجها مع وجود صعوبة في ذلك، واتضح أن المادة البترولية من مخلفات إحدى الشركات العاملة في مجال صيانة الطرق.

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ودعا المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بحائل العقيد نافع الحربي مؤسسات صيانة الطرق ومقاولي التنفيذ إلى استشعار المسؤولية والأمانة الملقاة على عواتقهم بمراعاة الطرق الآمنة للتخلص من بقايا مثل هذه المواد كونها خطر يهدد السلامة ويلحق الأذى بالمواشي عند إلقاء مخلفاتها في المواقع المكشوفة ومناطق الرعي مؤكداً بأنه سيطبق النظام في حق المتسبب بذلك.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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