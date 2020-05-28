شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. طريقة إخفاء الإشعارات بهواتف «آيفون» لمنع المتطفلين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: شرح الخبير التقني سالم الحربي طريقة تفعيل خاصة إخفاء الإشعارات في هواتف آيفون لمنع المتطفلين من مشاهدة المحتوى الخاص بالمستخدم. ونشر الحربي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو أوضح من خلاله بالتفصيل طريقة وخطوات تفعيل خاصة إخفاء الإشعارات.

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