وبحسب ما أوردته وكالة "سونا"، نفت الوزارة تقريرًا صحفيًا ادعى إبلاغ الخرطوم للقاهرة باتساع الخلاف مع إثيوبيا بشأن محاولات استئناف المفاوضات المتعلقة بالسد.
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وقالت الوزارة إن هذه الأنباء التي نشرها موقع "جريدة السوداني" عارية من الصحية، وتتسبب في خلق بيئة غير مواتية لبدء المفاوضات.
وأكدت الوزارة أن المباحثات بين الأطراف الثلاثة، يوم الاثنين الماضي، كانت مثمرة وتهدف لاستئناف المفاوضات حول السد بأسرع ما يمكن.
على جانب آخر، أعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة السودانية، العميد الركن دكتور عامر محمد الحسن، اليوم الخميس، أن ميليشيات إثيوبية مسنودة بالجيش الإثيوبي واصلت تعديها على الأراضي والموارد السودانية.
كما أعلن قتل وجرح عدد من الجنود السودانيين، صباح وبعد ظهر اليوم، على الحدود السودانية الإثيوبية على أثر الاعتداءات من الميليشيات المدعومة من الجيش الإثيوبي.
كانت هذه تفاصيل خبر تزامنا مع اشتباكات على الحدود... السودان يعلن موقفه من الخلاف مع إثيوبيا بشأن سد النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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