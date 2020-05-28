أهالي القاهرة يعترضون رتلا للجيش الأمريكي ويجبرونه على العودة شرق الفرات

وبحسب "سانا"، اعترض أهالي بلدتي القاهرة والدشيشة في ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي رتل آليات تابعا لقوات الاحتلال الأمريكي وأجبروه على العودة باتجاه قواعده غير الشرعية التي أقامها في المنطقة.
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وعلى مدى الأشهر الماضية، واجه سكان العديد من القرى في الجزيرة السورية (شرق الفرات) دوريات الجيش الأمريكي ومنعوها من المرور إلى أماكن قصدها.
وشهدت مناطق شرق الفرات، في شهر نيسان/أبريل الماضي، 3 عمليات استهدفت مدرعات أمريكية تابعة للجيش الأمريكي أدت إحداها لمقتل ضابط أمريكي وعنصرين من قسد.
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