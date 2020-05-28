كورونا.. الجزائر تمدد حظر التجول أسبوعين إضافيين في 44 ولاية

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الاناضول



أعلنت الحكومة الجزائرية، مساء الخميس، تمديد حظر التجول الليلي بأغلب مناطق البلاد 15 يوما إضافياً باستثناء 4 ولايات تم رفع الحجر الصحي فيها نهائياً.

جاء ذلك في بيان لرئاسة الوزراء الجزائرية، اطلعت الخليج 365 على نسخة منه، بخصوص التدابير المتعلقة بفيروس كورونا.

وكان من المقرر أن تنتهي تدابير حظر التجول الجزئي في كامل محافظات الجزائر الجمعة 29 مايو/أيار.

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وبحسب بيان رئاسة الوزراء، فإن القرار الجديد الذي يبدأ سريانه السبت 30 مايو، تم بموجبه رفع الحجر كليا عن 4 ولايات هي: سعيدة (غرب) وتيندوف وتمنراست وإليزي (جنوب) من بين 48 ولاية في البلاد، بعد تسجيل تحسن الأوضاع الصحية فيها.

ويشمل القرار أيضاً، تطبيق حظر تجول جزئي من الخامسة مساءً حتى السابعة في 16 ولاية تعد الأكثر انتشارا لفيروس كورونا، بينها البليدة (بؤرة الوباء في البلاد).

فيما سيتم تطبيق حظر تجول جزئي في 28 ولاية من السابعة مساءً إلى السابعة صباحاً، بحسب البيان.

وحتى مساء الخميس، سجلت الجزائر 8 آلاف و997 إصابة بفيروس كورونا، بينها 630 وفاة، و5 آلاف و277 حالة تعافٍ.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.