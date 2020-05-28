محكمة بريطانية تنصف الغنوشي من تهم باطلة

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365"النهضة" التونسية في بيان:

- موقع إخباري عربي يتخذ من لندن مقرا له نشر في مقال ادعاءات تتهم رئيس حركة النهضة بـ"التسامح مع الإرهاب" و"ادعاء الديمقراطية" و"تلقّيه أموالا من دولة أجنبيّة"

- الموقع فشل في إثبات ادعاءاته ضد الغنوشي أمام محكمة العدل العليا البريطانيّة

أعلنت حركة النهضة التونسية، الخميس، أن القضاء البريطاني أنصف رئيسها راشد الغنوشي، من تهم باطلة وجهها له موقع إخباري عربي يتخذ من العاصمة لندن مقرا له.

وجاء في بيان للحركة، تلقت الخليج 365 نسخة منه: إثر ادعاءات باطلة نشرها موقع الشرق الأوسط أونلاين Middle East Online (مقره لندن)، في مقال صادر بتاريخ 5 يوليو/تموز 2019، يتّهم فيه الغنوشي، بالتسامح مع الإرهاب، وادعاء الديمقراطية، وتلقّيه أموالا من دولة أجنبيّة، تم رفع قضيّة بالصحيفة وصاحبها.

وأضاف أنّ الغنوشي، "حصل على حكم بات من محكمة العدل العليا البريطانيّة، بعد فشل الصحيفة وممثلها في تقديم دفاع عن القضيّة، والبرهنة على ادعاءاتهم الباطلة"، دون توضيح طبيعة الحكم وملابساته.

Advertisements

وأوضح البيان، أن "هذا الموقع، ملك لأحد شركاء جريدة العرب اللندنيّة، التي فاز رئيس الحركة ضدها في قضية تشويه وثلب سابقا".

وأعلنت النهضة أن رئيسها الغنوشي، بصدد تقديم قضايا أخرى ضدّ الصحيفة المذكورة، وضد كلّ من يساهم في نشر الأكاذيب.

وعلاوة على حركة النهضة، يرأس الغنوشي، أيضا البرلمان، منذ 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.