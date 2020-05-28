أمانة الرياض‬⁩ تؤكد استمرار حظر تقديم الشيشة والمعسل

أوضحت أمانة منطقة الرياض‬⁩ أن حظر تقديم الشيشة والمعسل في العاصمة مستمر في ظل الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وأن قرار السماح للمطاعم والمقاهي باستقبال الطلبات الداخلية ابتداء من ٨ شوال لا يشملها . اظهر المزيد

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