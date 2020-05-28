بايرن يلتقي فورتونا ودورتموند أمام بادربورن في “الدوري الألماني”

يستضيف فريق بايرن ميونيخ بعد غدٍ السبت فورتونا دوسلدورف المهدد بالهبوط، فيما يأمل وصيفه دورتموند تعويض خسارته في الجولة السابقة عندما يحل الأحد ضيفاً على متذيل الترتيب بادربورن ضمن الجولة 29 من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويبحث دورتموند عن تعويض سريع بعد خسارته على أرضه أمام بايرن ميونيخ صفر-1 يوم الثلاثاء في افتتاح الجولة 28 وعدم ابتعاده من حظوظ التتويج باللقب، نظراً لاتساع الفارق النقطي بينه وبين بايرن بسبع نقاط قبل ست مراحل على ختام الدوري.

ويلعب بايرن ميونيخ، الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة منذ استئناف المنافسات، مباراتين قويتين عقب المرحلة التاسعة والعشرين ضد مضيفه باير ليفركوزن “الرابع” وضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ “الخامس” وهما أحد أربعة فرق هزمته هذا الموسم حيث تغلب عليه باير ليفركوزن 2-1 في ميونيخ، ومونشنغلادباخ 2-1 على أرض الأخير.

ويختتم لايبزيغ، الثالث بفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند، الجولة يوم الاثنين على أرض كولن “الحادي عشر “الباحث عن فوز أول بعد العودة.

ويعاني لايبزيغ من نزيف نقاط كبير، اذ تعادل 4 مرات في آخر 5 مباريات بينها ثلاث مرات متتالية على أرضه، فيما يستقبل يوم الأحد فريق بوروسيا مونشنغلادباخ نظيره أونيون برلين “الثالث عشر”الباحث عن فوز أول في خمس مباريات، ويأمل باير ليفركوزن بنسيان انتكاسته الأخيرة عندما يفتتح الجولة غداً الجمعة على أرض فرايبورغ “الثامن” الذي لم يفز أيضاً بعد العودة.

وإلى جانب بايرن الذي ضمن تأهله منطقياً إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، يبدو الصراع قويا بين 4 أندية على 3 بطاقات (دورتموند ولايبزيغ ومونشنغلادباخ وليفركوزن)، نظراً للفارق الكبير بين ليفركوزن الخامس (53 نقطة) وفولفسبورغ السادس (42).