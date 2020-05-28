نجوى كرم تطرب جمهورها في رابع حفلات العيد

تواصل الهيئة العامة للترفيه تقديم أنشطتها الترفيهية بمناسبة عيد الفطر المبارك بعنوان “عيدنا معكم” والتي تأتي بتوجيه من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وتراعي الظروف الحالية التي يمر بها العالم جراء جائحة فيروس كورونا.

حيث ينطلق اليوم الـ 28 من مايو برنامج “صنع في المنزل” الذي يعرض على قناة إم بي سي عند العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، وهو برنامج ترفيهي اجتماعي فني، يتبارى المشاركون فيه من خلال إرسال فيديوهات لمواهب أو أعمال قاموا بها مع بداية الحجر المنزلي، ليفوزوا في ختام كل حلقة بمبلغ مالي، بعد اختيار لجنة التحكيم المكونة من أربع اشخاص من مشاهير الوطن العربي.

ووفقاً لصحيفة “الرياض” سيكون الجمهور أيضاً على موعد مع برنامج “من يكون؟!” وهو برنامج ألعاب ترفيهي يستضيف الساعة التاسعة والنصف مساءً بدءاً من اليوم عدداً من المشاهير العرب متنكرين وعلى المتسابقين الذين يجتمعون افتراضياً معرفة هوية النجم الذي يغطي وجهه بقناع بأسرع وقت، ومن خلال عدد محدود من الأسئلة.

أما على صعيد الحفلات الغنائية، فسيكون الجهور العربي الليلة على موعد مع سهرة من غنائية على الهواء مباشرة من لبنان تحييها الفنانة اللبنانية نجوى كرم وذلك في العاشرة مساءً على موقع شاهد vip.