“الأمير” اللائحة الدولية تجرم التواصل مع اللاعبين في الفترة المحمية

أكد المستشار القانوني “أحمد الأمير” عبر حسابه في تويتر أن اللائحة الدولية لاوضاع وانتقالات اللاعبين تجرم التواصل مع اللاعبين في الفترة المحمية من عقودهم بدون موافقة أنديتهم و تعتبر ذلك تحريض للاعب لإنهاء عقده وتعاقب عليه بايقاف اللاعب وتطبيق منع التسجيل للنادي المتفاوض . اظهر المزيد

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