عاملة منزلية تقتل ربه المنزل بالمجاردة

باشرت الجهات الأمنية في محافظة المجاردة اليوم جريمة قتل ربة منزل ستينية على يد عاملتها المنزلية. وحسب الانباء الصحيفة أن العاملة المنزلية أقدمت على طعن مواطنة ستينية عدة طعنات تسبب في وفاتها. وباشرت الجهات الأمنية مسرح الجريمة لمعرفة ملابسات الجريمة وأسبابها في حين تم التحفظ على العالمة المنزلية . اظهر المزيد

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