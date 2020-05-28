“ال الشيخ” يعرض تلفزيون مباراة التحدي للبيع

أعلن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، أنه سيعرض التلفزيون الذي تعرض للكسر خلال مباراة خيرية أمام رئيس النصر السابق سعود آل سويلم في مزاد خيري. وكتب آل الشيخ عبر حسابه على تويتر: “التلفزيون المكسور بنزله مزاد خيري أنا واخوي سعود آل سويلم وريعه لجمعية إنسان والأيتام، من يشيل لعمل الخير يا أهل الخير”. اظهر المزيد

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