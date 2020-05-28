رفع الرسوم الجمركية على عدد من السلع الغذائية بعد 12 يوماً

كشفت الهيئة العامة للجمارك، اليوم (الخميس)، عن قائمة السلع الغذائية المقرر رفع الرسوم الجمركية عليها اعتبارا من 10 يونيو المقبل، وذلك استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 559 وتاريخ 28 /8 / 1441هـ.

وشملت القائمة فرض رسوم بنسبة 7% على لحوم الضأن والماعز المعدة للذبح، والتي كانت معفاة من الجمارك، ورفع رسوم لحوم الحيوانات الأخرى والطيور الطازجة والمبردة والمجمدة من 20% إلى 25%.

كما شملت رفع الرسوم على الأسماك بكافة أنواعها، بنسبة من 3% إلى 6%، إضافة إلى منتجات الألبان والمشروبات بكافة أنواعها ومشتقاتها، وذلك بنسبة من 5% إلى 10%، وبعض أنواع الأجبان من 5% إلى 6%، وبعض أنواع الخضروات إلى 15% ولم يكن يفرض عليها رسوم سابقا.