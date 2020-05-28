«الصمعاني» يقرر تمديد ساعات العمل في المرافق العدلية

قرر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، تمديد ساعات العمل في المرافق العدلية إلى الساعة السادسة والنصف مساءً.

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وأعلنت وزارة العدل، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم أيضا اعتماد الخطة التشغيلية للخدمات العدلية بعد رفع تعليق الحضور لمقرات العمل.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم البدء في استقبال المستفيدين في المرافق العدلية للخدمات التي تتطلب الحضور ابتداء من تاريخ 22 شوال 1441هـ بعد استكمال تهيئة جميع المقار العدلية وتطبيق الإجراءات الاحترازية.