شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من «جسر الملك فهد» بشأن فتح المنفذ وعودة حركة المسافرين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد لفتح المنفذ، بينما أكدت مواصلة الإصلاحات عبر عمليات إعادة السفلتة وتدعيم البنية التحتية. ويستمر توقف الرحلات الدولية، على جسر الملك فهد، وذلك باستثناء شاحنات نقل البضائع، فيما الخليج 365 المنطقة الشرقية إجراءات التعقيم، وفقاً لمراسل قناة “الإخبارية”.

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