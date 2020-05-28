شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة جدة» تعلن استمرار حظر الشيشة والمعسل في المطاعم والمقاهي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت أمانة محافظة جدة، مساء اليوم الخميس، استمرار حظر تقديم الشيشة والمعسل في المطاعم والمقاهي.

وأوضحت أمانة جدة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: أن ذلك يأتي امتدادًا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن أمانة منطقة الرياض أعلنت في وقت سابق أيضا استمرار حظر تقديم الشيشة والمعسل في مقاهي ومطاعم العاصمة.