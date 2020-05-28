شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة جدة» تعلن استمرار حظر الشيشة والمعسل في المطاعم والمقاهي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت أمانة محافظة جدة، مساء اليوم الخميس، استمرار حظر تقديم الشيشة والمعسل في المطاعم والمقاهي.
وأوضحت أمانة جدة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: أن ذلك يأتي امتدادًا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
يذكر أن أمانة منطقة الرياض أعلنت في وقت سابق أيضا استمرار حظر تقديم الشيشة والمعسل في مقاهي ومطاعم العاصمة.
كانت هذه تفاصيل خبر «أمانة جدة» تعلن استمرار حظر الشيشة والمعسل في المطاعم والمقاهي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.