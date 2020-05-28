شكرا لقرائتكم خبر عن شؤون المسجد النبوي تكشف حقيقة السماح بحضور المصلين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نوهت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، باستمرار تعليق حضور المصلين للمسجد النبوي حتى إشعار آخر. Advertisements وأهابت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، بالجميع أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح. يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف، أطلقت اليوم الخميس مبادرة (عمارة المساجد)، وتهدف هذه المبادرة إلى صيانة وتنظيف وتعقيم 11 ألف جامع ومسجد ومرافقها في مختلف مناطق المملكة.

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