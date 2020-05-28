مجلس السيادة يصدر بيانا بشأن أنباء إصابة البرهان بكورونا وتكليف حميدتي بمهامه

وأكد مكتب السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، "أن الخبر الذي تناقلته وسائط التواصل الاجتماعي حول السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان خبر عار من الصحة تماما".

وأشار المكتب في تعميم صحفي: "نود أن نؤكد أن السيد رئيس مجلس السيادة يتمتع بصحة كاملة، وظل قبل وخلال عيد الفطر المبارك يتبادل برقيات التهنئة ويتلقى الاتصالات الهاتفية من الملوك والرؤساء، وآخرهما الاتصال الهاتفي المشترك من مساعد وزير الخارجية الامريكي للشؤون الافريقية والمبعوث الأمريكي الخاص للسودان والاتصال الهاتفي الذي تلقاه أمس من الرئيس اليوغندي يوري موسفيني معزيا في وفاة المستشارة نجوى عباس قداح الدم".

وتابع البيان: "سيعود السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي إلى الخرطوم اليوم بعد قضاء عطلة عيد الفطر المبارك بمنطقة قندتو بولاية نهر النيل". وفقا لـ "وكالة السودان للأنباء".

وتناقلت بعض منصات وسائل التواصل الاجتماعي، أنباء زعمت إصابة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني بفيروس كورونا المستجد.