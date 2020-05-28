وزير السياحة والصناعات التقليدية التونسي يقترح فتح حدود البلاد نهاية يونيو

موسكو – سبوتنيك. وقال قويدر، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "يشرفنا أن نحيطكم علما بأن وزير السياحة والصناعات التقليدية التونسي اقترح نهاية شهر حزيران/ يونيو كتاريخ افتتاح الحدود في البلاد".
وأوضح مدير الممثلية السياحية التونسية لدى روسيا، أنه تم إطلاق بروتوكول "جاهز وآمن"، اليوم، في تونس: "البروتوكول الصحي جاهز لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وتم إرساله اليوم إلى المهنيين والإعلامين في الخارج، والذي تم توزيعه على نطاق واسع".
© Sputnik . ألكسندر فالف
وتابع قائلا: "هو بروتوكول كامل لقطاع السياحة "جاهز وآمن" ويتضمن حوالي 250 قاعدة من قواعد النظافة والسلامة الصحية، والذي يخص "مسار السياح من الاستقبال عند نقاط الحدود إلى المغادرة، وكذلك الموظفين السياحيين".
وأوضح مدير الممثلية أنه "ﻓﻲ إﻃــﺎر الوقاية ﻣﻦ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ المستجد، اﻧﺘﻬﺠﺖ تونس ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺻﺤّﻴـﺔ ﻣﻌﺘﻤـــﺪة ﻋﻠﻰ النجاعة واﻻﺳﺘﺒﺎق واﻟّﺴـﻼﻣﺔ"، مؤكدا على أن تونس "ﺳﺠّــﻠﺖ ﻣﻌﺪّل ﺷﻔﺎء ﻣﺮﺗﻔﻊ، وذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌّــﺎﻟﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ إﻳﻮاؤﻫﻢ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وﺑﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼّﺤﻲ والتدابير الصحية اﻟﺼّﺎرﻣﺔ"، وأضاف قويدر أنه من ﺑﻴﻦ التدابير المتخذة والإنجازات الصحية المعتمدة هي: "ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴّﺔ ﻟﻌﺰل اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻼدﻧﺎ والتقصي اﻟﻤﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺸﺘﺒﻬﺔ، وتكثيف اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻮراﺛﻴّﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺨﺘﺺّ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ اللقاحات ووﺿﻊ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ"، وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺴّﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴّﺔ الناجعة، أﺻﺒﺤﺖ تونس ﻋﻠﻰ اﺳﺘـﻌﺪاد ﻻﺳﺘﻘـﺒﺎل زاﺋﺮﻳﻬﺎ ﺑﻜّﻞ أمان، وخاصة السياح الروس.
وكانت وزارة الصحة التونسية أعلنت، أمس الثلاثاء، أنها لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي، وأن عدد المصابين استقر عند 1032، والوفيات 45 حالة.
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