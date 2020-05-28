شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن التونسى يوقف 53 مهاجرا غير شرعى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقفت وحدات الأمن التونسى، 53 مهاجرًا غير شرعي بمحافظتى صفاقس ونابل، حيث أفاد المتحدث الرسمي باسم الحرس التونسي اليوم، أن الوحدات الأمنية أوقفت في عمليات متفرقة خلال اليومين الماضيين 47 مهاجرًا غير شرعي، بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة انطلاقاً من شواطئ جبنيانة بمحافظة صفاقس، باتجاه الأراضي الأوروبية.
ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعلن بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية، أنه تم إيقاف ستة أشخاص بمدينة قليبية بمحافظة نابل، وهم بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه أوروبا.
وقد تم التحفظ على جميع المهاجرين لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.
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