شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يرتفع إلى 122 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لشخص قادم من الكويت؛ ما يرفع عدد الإصابات المسجلة فى البلاد إلى 122 إصابة. أوردت ذلك وكالة الأنباء السورية (سانا)، دون مزيد من التفاصيل.

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