شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السعودية بالقاهرة يستعيد ذكريات الطفولة بصورة بين بيوت مكة المكرمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل أسامة نقلى، سفير خادم الحرمين الشريفين فى القاهرة، استعادة ذكريات الماضى ومرحلة الطفولة بمجموعة صور قديمة له مع أطفال العائلة، حيث نشر صورة تجمعه مع أبناء وبنات خاله، وكتب فى تعليقه على الصورة، "الله يا وقت مضى.. لو هو بيدينا مايروح"، وأضاف سفير خادم الحرمين الشريفين فى القاهرة، فى تعليقه على الصورة التى نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، "فى ذات زمن، يسترجع ألبوم الذكريات أديم الطفولة.. وبساطة المكان.. بين أحضان بيوت مكة المكرمة وحاراتها فى صورة تجمعنى وأبناء وبنات خالى.. راحة نفسية وتصالح مع الذات، واستمتاع بالزمن يصل إلى حد الاشباع رغم بساطة أدواته".

وكان قد احتفل أسامة نقلى، سفير خادم الحرمين الشريفين فى القاهرة، بعيد الفطر المبارك بنشر صورة له منذ طفولته، قائلا :" فى ماضى الزمان كان عيد الفطر بهجة".

ونشر السفير السعودى بالقاهرة، صورة له منذ طفولته، عبر حسابه بتويتر، وعلق عليها :"وفى ماضى الزمان .. كان عيد الفطر بهجة .. كما هو الآن نرتدى فيه أفضل الأزياء وأبهاها.. كنا نسميها شياكة العيد، قبل أن يسمونها بـ كشخة العيد و عيدكم مبارك".

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يذكر أن سفير خادم الحرمين الشريفين فى القاهرة أسامة نقلى، كان قد هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على البلدين الشقيقين مصر والسعودية، الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.

وكتب نقلى، عبر حسابه على تويتر: "باسمى ونيابة عن منسوبى سفارة المملكة العربية السعودية فى مصر، أرفع أسمى آيات التهانى والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى العهد الأمين، يحفظهما الله، والمواطنين السعوديين الكرام بـعيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات".