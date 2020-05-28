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أبطال خارقون يشاركون الأطفال أعياد ميلادهم فى الإمارات.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعانت شركة إماراتية، بشخصيات كرتونية لمشاركة الأطفال الاحتفال بأعياد ميلادهم افتراضياً أثناء فترة الحجر الصحى، مقدمة فعاليات مبهجة تتضمن أغانى محببة بالعربية والإنجليزية وكذلك استعراضات مبهرة.

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ووفقا لصحيفة الرؤية الإماراتية، طورت شركة خدماتها لتناسب عصر عبر تقديم معايدات مصورة بالفيديو لشخصيات كرتونية للأميرات والأبطال الخارقين لإسعاد الأطفال في أعياد ميلادهم، في ظل أزمة الحجر المنزلي.

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وأشارت مؤسسة الشركة هنا الشناوي إلى أن خدمة معايدة الأطفال كانت موجودة لديهم في الشركة، لكن بشكل دعوات لأعياد الميلاد، إذ كان أولياء الأمور يحجزون لتنظيم الحفل عبر اختيار الشخصية الكرتونية التي يرغبون أن تحيي عيد الميلاد من الأميرات أو الشخصيات الأخرى.

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ولفتت إلى أن دعوات عيد الميلاد تسجلها بالفيديو الشخصية الكرتونية المختارة وترسل للأصدقاء وفيها يذكر تاريخ الحفل وكم سيكون عمر الطفل في هذا اليوم.

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ونوهت بأنه ونتيجة الظروف الراهنة ودخول الأطفال في حجر منزلي أصيب الكثير منهم بخيبة أمل نتيجة عدم تمكن ذويهم من الاحتفال بعيد ميلادهم مثل كل عام، الأمر الذي دفع الشركة إلى تقديم خدمة معايدة الأميرات عن بعد وفيه تظهر الأميرة التي يختارها الأهالي والتي يحبها أطفالهم.

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وذكرت أن الأبطال والأميرات يحرصون على مشاركة الأطفال فرحهم بصورة مباشرة عبر اتصال مرئي، يستقبلون فيه أسئلة الطفل كما يلعبون معاً ويقدمون له مجموعة من الأغاني المشهورة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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