شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية الكويتى: سيتم عزل مناطق جديدة وحظر التجوال 12 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح: سيتم عزل مناطق جديدة مع الإبقاء على عزل المناطق المعزولة سابقا لمكافحة كورونا. وأضاف وزير الداخلية الكويتي في مؤتمر صحفي: حظر التجول الجزئي سيكون 12 ساعة من 6 مساء وحتى 6 صباحا. وقال باسل الصباح وزير الصحة الكويتي، إن العودة للحياة الطبيعية تستغرق 5 مراحل كل منها 3 أسابيع وتبدأ في 31 مايو Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية الكويتى: سيتم عزل مناطق جديدة وحظر التجوال 12 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.