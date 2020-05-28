شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس السيادة السودانى: البرهان يعود للخرطوم بعد قضاء عطلة العيد بمنطقة "قندتو" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال مجلس السيادة السودانى إن رئيسه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، سيعود إلى الخرطوم اليوم بعد قضاء عطلة عيد الفطر المبارك فى منطقة "قندتو" بولاية نهر النيل.
وأكد مجلس السيادة السودانى - فى بيان اليوم الخميس - أن الخبر الذى تناقلته وسائط التواصل الاجتماعى حول الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان "عار عن الصحة تماما".
وأضاف أن رئيس مجلس السيادة يتمتع بصحة كاملة، وظل قبل وخلال عيد الفطر المبارك يتبادل برقيات التهنئة ويتلقى الاتصالات الهاتفية من الملوك والرؤساء، وآخرها الاتصال الهاتفى المشترك من مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشئون الافريقية تيبور ناجي، والمبعوث الأمريكى الخاص للسودان دونالد بوث، والاتصال الهاتفى الذى تلقاه أمس من الرئيس الأوغندى يورى موسفينى معزيا فى وفاة السفيرة نجوى عباس قدح الدم المستشارة بمجلس السيادة، التى توفيت أمس.
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