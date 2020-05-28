شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى يستقبل وفدا من جمعية المصارف لبحث الأزمة اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان السابق، وفد من جمعية المصارف، برئاسة سليم صفير، وبحثوا مقترحا لإخراج لبنان من الأزمة التى يواجهها، بما يتضمن الحفاظ على الثروة الوطنية.

ونشر الحريرى صورة من اللقاء عبر حسابه الرسمى بتويتر، وعلق: "استقبال وفد من جمعية المصارف برئاسة د.سليم صفير في بيت الوسط وتم خلال اللقاء البحث فى المقاربة التى تقدمت بها الجمعية لاخراج لبنان من الازمة التى يواجهها بما يضمن استعادة الثقة والحفاظ على الثروة الوطنية".



سعد الحريرى

وفى سياق آخر، استقبل سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان السابق، نجيب ميقاتى وفؤاد السينورة، وتمام سلام، روؤساء الحكومة اللبنانية السابقين، لبحث واستعراض آخر المستجدات السياسية والاوضاع العامة فى البلاد.

ونشر الحساب الرسمى لسعد الحريرى عبر تويتر صورة من اللقاء، إذ ارتدى الأربع رؤساء الحكومة السابقين كمامات، استقبال رؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتى، فؤاد السنيورة وتمام سلام ف بيت الوسط، وتناول اللقاء استعراض آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة فى البلاد.

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ومن جهة أخرى، زار سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان السابق، ضريح والده رفيق الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق، وسط العاصمة بيروت، رفقه خلال الزيارة الشيخ عبد اللطيف، مفتى الجمهورية اللبنانية وعدد آخر من المشايخ، وذلك عقب انتهاء أداء صلاة عيد الفطر.