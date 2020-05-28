شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة السودانية: البرهان وطاقمه بخير وصحة جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت القوات المسلحة السودانية، إن رئيس مجلس السيادة الإنتقالى القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وطاقمه بخير وصحة جيدة ويزاول مهامه بصورة اعتيادية. ونفت القوات المسلحة السودانية، فى تصريح مقتضب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك "فيسبوك"، إنه لا أساس من الصحة لما يتردد فى وسائل التواصل الاجتماعي. وكان رئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ونائبه الأول الفريق محمد حمدان دقلو، وأعضاء وأمين عام المجلس، نعوا السفيرة المهندسة نجوى عباس قدح الدم المستشارة بمجلس السيادة، التى توفيت أمس.

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