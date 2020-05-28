شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان اللبناني يقر قانون رفع السرية المصرفية عن المسؤولين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقر البرلمان اللبنانى قانون رفع السرية المصرفية عن المسؤولين، حسبما ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها.
وقالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولى، اليوم الأربعاء، إن الصندوق يواصل إجراء مناقشات بناءة مع لبنان بشأن تفاصيل خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادى، وقالت المتحدثة "المناقشات بناءة وتشمل مجالات كثيرة من بينها ضوابط لتحركات رؤوس الأموال وإعادة هيكلة القطاع المالى وإصلاحات هيكلية لمعالجة الخسائر فى الاقتصاد وإيجاد الظروف المناسبة لنمو أعلى وأكثر شمولا".
وبدأ لبنان، هذا الشهر محادثات مع صندوق النقد الدولي، آملا فى الحصول على تمويلات بمليارات الدولارات فى إطار حزمة اصلاحات لإعادة اقتصاده المنهك إلى المسار بعد أن تخلف عن سداد دين سيادي.
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