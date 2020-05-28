هادي يتوعد بمعاقبة المتورطين باغتيال مسؤول أمني بحضرموت

عزيز الأحمدي/ الخليج 365



توعد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الخميس، بمعاقبة المتورطين باغتيال مسؤول أمني بمحافظة حضرموت (جنوب) الثلاثاء.



جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه هادي بشيخ قبائل يافع بحضرموت عبدالله سالم بن علي جابر، عقب إعطاء القبائل السلطات مهلة 4 أيام لكشف منفذي الاغتيالات التي تطال أفرادها، بحسب وكالة أنباء سبأ (رسمية).

وصباح الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام محلية أنه تم استهداف سيارة مدير أمن مديرية "شبام" بمحافظة حضرموت، العقيد صالح علي جابر، بعبوة ناسفة، ما أدى إلى مقتله وأربعة من مرافقيه، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها.

ووصف هادي من قام بالاغتيال بـ"العناصر المارقة والخارجة عن القانون"، مؤكداً متابعة حكومته للحادثة.

وفي وقت سابق الخميس، أمهلت قبائل يافع في بيان، السلطات المحلية والأمنية والعسكرية، مهلة 4 أيام (تنتهي الإثنين)، لإظهار الجهات التي تقف وراء تلك الاغتيالات لأبناء القبائل.



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وحمل البيان "السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والتحالف العربي (تقوده السعودية) بوادي وصحراء حضرموت، مسؤولة ما حدث لأبناء القبائل".

ودعت القبائل إلى "تغيير وهيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية بالوادي والصحراء بالمحافظة، وإحالتها للتحقيق ومحاسبة المقصرين لفشلهم الذريع والظاهر".

وتشهد "شبام" انفلاتا أمنيا، إذ يستهدف مجهولون بين حين وآخر مسؤولين مدنيين وعسكريين وأمنيين ومواطنين بالمدينة.

وخلال السنوات الماضية، كان تنظيم القاعدة يعلن مسؤوليته عن العديد من العمليات، غير أن وتيرتها تصاعدت مؤخرا دون تبني أي من الجهات.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي "الحوثيين" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.