السعودية تؤكد استمرار تعليق العمرة والزيارة

إسطنبول / الخليج 365

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، الخميس، "استمرار تعليق العمرة والزيارة خلال الفترة الحالية".

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان سلطات المملكة تخفيف قيود "كورونا" تدريجيا في مكة المكرمة بدءا من الأحد المقبل.

وأضافت الوزارة في بيان، أنه "ستتم المراجعة الدورية لذلك (قرار تعليق العمرة والزيارة) وفق مسار جائحة كورونا والتوصيات الصادرة من الجهات المختصة".

والأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية السعودية مجموعة تدابير تطبق على مرحلتين لتخفيف قيود كورونا في مكة.

وأوضحت في بيان، أن المرحلة الأولى في مكة تبدأ اعتبارا من الأحد، المقبل لمدة 3 أسابيع.

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وتشمل تلك المرحلة 6 قرارات، أبرزها السماح بالدخول والخروج من مكة، والسماح بالتجوال بين الساعة السادسة صباحا والثالثة عصرا.

وتُطبق المرحلة الثانية في 21 يونيو/حزيران المقبل، وتشمل 8 قرارات بينها السماح بالتجوال من الساعة 6 صباحا والثامنة مساء، والسماح بممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية في فترة رفع منع التجول، ومن بينها الطلبات الداخلية في المقاهي والمطاعم.

وخلال المرحلتين، يستمر إقامة الصلوات بالمسجد على النحو المعمول به حاليا، أي بدون حضور المواطنين، ومع الأخذ بالإجراءات الصحية الصادرة من الجهات المختصة.

وفي 2 أبريل/ نيسان الماضي، منعت السلطات السعودية التجوال في أرجاء مكة، على مدار 24 ساعة، مع استمرار منع الخروج منها أو الدخول إليها، لكبح كورونا بالبلاد.

وحتى مساء الأربعاء، ارتفع إجمالي إصابات "كورونا" بالسعودية إلى 80 ألف و185، تعافى منها 54 ألف و553 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات 441 وفاة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.