الخرطوم / الخليج 365
نفى مكتب رئيس مجلس السيادة بالسودان عبد الفتاح البرهان، الخميس، ما تردد من أنباء بشأن إصابة الأخير بفيروس كورونا.
وأفاد المكتب، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، أن "الخبر الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي حول إصابة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بفيروس كورونا، عار عن الصحة تماما".
وأوضح أن البرهان يتمتع بصحة كاملة، وأنه قضى فترة عيد الفطر في تبادل برقيات التهنئة والاتصالات مع الملوك والرؤساء.
وأشار البيان أن البرهان سيعود إلى العاصمة الخرطوم، اليوم، بعد قضاء عطلة العيد في مسقط رأسه بولاية نهر النيل شمالي البلاد.
كان ناشطون على مواقع التواصل ووسائل إعلام محلية تداولوا أنباءً عن إصابة البرهان بكورونا.
ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس في السودان، حتى اليوم، إلى 4 آلاف و346 منها 195 وفاة و749 حالة تعاف.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس السيادة السوداني ينفي إصابة البرهان بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.