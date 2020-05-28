مجلس السيادة السوداني ينفي إصابة البرهان بكورونا

الخرطوم / الخليج 365

نفى مكتب رئيس مجلس السيادة بالسودان عبد الفتاح البرهان، الخميس، ما تردد من أنباء بشأن إصابة الأخير بفيروس كورونا.

وأفاد المكتب، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، أن "الخبر الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي حول إصابة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بفيروس كورونا، عار عن الصحة تماما".

وأوضح أن البرهان يتمتع بصحة كاملة، وأنه قضى فترة عيد الفطر في تبادل برقيات التهنئة والاتصالات مع الملوك والرؤساء.

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وأشار البيان أن البرهان سيعود إلى العاصمة الخرطوم، اليوم، بعد قضاء عطلة العيد في مسقط رأسه بولاية نهر النيل شمالي البلاد.

كان ناشطون على مواقع التواصل ووسائل إعلام محلية تداولوا أنباءً عن إصابة البرهان بكورونا.

ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس في السودان، حتى اليوم، إلى 4 آلاف و346 منها 195 وفاة و749 حالة تعاف.

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