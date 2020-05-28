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الستي وارسنال اول مباريات الدوري الانجليزي بعد العودة

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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ستكون مباراة مانشستر سيتي مع آرسنال والتي ستُلعب يوم الخميس ستكون أولى مباريات “البريمير ليغ” عقب العودة من فترة التوقف الطويلة بسبب تفشي .

وستقام  المباراة ستقام على إستاد الاتحاد معقل السيتي في 17 يونيو  المقبل، إضافة إلى إقامة مباراة أخرى تجمع أستون فيلا مع شيفيلد يونايتد على ملعب الأول.

وأكدت أن رابطة المحترفين قررت إقامة الجولة الختامية في 1 أغسطس المقبل.

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