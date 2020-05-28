- 1/2
- 2/2
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أن موسم 2019-2020 سيستأنف مؤقتاً 17 يونيو (حزيران) المقبل، بعد تعليق طويل منذ مارس (آذار) بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد
كانت هذه تفاصيل خبر الدوري الإنجليزي يعود في 17 يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.