الدوري الإنجليزي يعود في 17 يونيو

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أن موسم 2019-2020 سيستأنف مؤقتاً 17 يونيو (حزيران) المقبل، بعد تعليق طويل منذ مارس (آذار) بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد اظهر المزيد

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