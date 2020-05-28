شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة.. «طيران الأمن» ينقذ مُسناً تعرض لإصابة في قمة جبل «رضوى» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

نفذت القيادة العامة لطيران الأمن التابعة لرئاسة أمن الدولة مهمة إنقاذ مواطن في العقد السابع من العمر تعرض لإصابة في فقرات الظهر, وذلك في أعلى قمة جبل رضوى بينبع النخيل، حيث ورد لمركز عمليات القيادة العامة لطيران الأمن صباح اليوم بلاغ من المديرية العامة للدفاع المدني عن تعرض مواطن سبعيني لإصابة في فقرات الظهر بقمة جبل رضوى في ينبع النخيل بمنطقة المدينة المنورة وتعذر نقله بواسطة فرق الدفاع المدني لوعورة المنطقة.

وباشرت إحدى طائرات الأمن بقاعدة طيران الأمن في منطقة مكة المكرمة فور تلقي البلاغ تنفيذ المهمة، وإنقاذ المصاب وذلك في تمام الساعة 7:35 صباحاً، وتقديم الرعاية الطبية، وتسليم المصاب بعد ذلك للفرق الإسعافية التابعة للدفاع المدني.

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يذكر أن طائرات طيران الأمن في رئاسة امن الدولة مجهزة للتعامل مع مثل هذه الحالات ومزودة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية التي تمكنها من تنفيذ مثل هذه المهام وما تتطلبه من سرعة ودقة في التنفيذ للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.