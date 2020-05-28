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شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الجمعة.. أمطار وغبار على 9 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن الطقس ليوم غد الجمعة بمشيئة الله، تقلبات جوية بعدة مناطق.
وتشمل الحالة الجوية استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، الحدود الشمالية.
وتشير التوقعات إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة.
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