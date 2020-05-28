شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها اللحوم والدجاج والألبان.. الجمارك ترفع رسوم بعض السلع الغذائية خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الخميس، قائمة السلع الغذائية المقرر رفع الرسوم الجمركية عليها اعتبارا من 10 يونيو المقبل، استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 559 وتاريخ 28 /8 / 1441هـ.

وتضمنت القائمة فرض رسوم بنسبة 7% على لحوم الضأن والماعز المعدة للذبح، والتي كانت معفاة من الجمارك، ورفع رسوم لحوم الحيوانات الأخرى والطيور الطازجة والمبردة والمجمدة من 20% إلى 25%.

كما شملت رفع الرسوم على الأسماك بكافة أنواعها، بنسبة من 3% إلى 6%، إضافة إلى منتجات الألبان والمشروبات بكافة أنواعها ومشتقاتها، وذلك بنسبة من 5% إلى 10%.

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