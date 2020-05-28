- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها اللحوم والدجاج والألبان.. الجمارك ترفع رسوم بعض السلع الغذائية خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الخميس، قائمة السلع الغذائية المقرر رفع الرسوم الجمركية عليها اعتبارا من 10 يونيو المقبل، استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 559 وتاريخ 28 /8 / 1441هـ.
وتضمنت القائمة فرض رسوم بنسبة 7% على لحوم الضأن والماعز المعدة للذبح، والتي كانت معفاة من الجمارك، ورفع رسوم لحوم الحيوانات الأخرى والطيور الطازجة والمبردة والمجمدة من 20% إلى 25%.
كما شملت رفع الرسوم على الأسماك بكافة أنواعها، بنسبة من 3% إلى 6%، إضافة إلى منتجات الألبان والمشروبات بكافة أنواعها ومشتقاتها، وذلك بنسبة من 5% إلى 10%.
كانت هذه تفاصيل خبر أبرزها اللحوم والدجاج والألبان.. الجمارك ترفع رسوم بعض السلع الغذائية خلال أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.