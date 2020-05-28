شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة عمارة المساجد.. صيانة وتعقيم 11 ألف جامع بمختلف المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية بالتعاون مع هيئة الأوقاف مبادرة “عمارة المساجد” لصيانة وتعقيم ونظافة 11 ألف جامع ومسجد في المملكة، بينها 1500 مسجد بالرياض و1500 في منطقة مكة المكرمة.

وتشمل المبادرة أيضا، صيانة وتعقيم 1000 مسجد بالقصيم، و1000 مسجد بالمنطقة الشرقية و1000 مسجد بجازان، و1000 مسجد بالمدينة المنورة و1000 مسجد بمنطقة عسير.