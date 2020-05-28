شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات مهمة عند ارتداء الكمامة القماشية (إنفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجهت وزارة الصحة، مجموعة من النصائح المهمة بشأن استخدام الكمامة القماشية، وذلك لتحقيق أفضل استفادة ووقاية ممكنة من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ونصحت وزارة الصحة بارتداء الكمامة القماشية عن الخروج من المنزل، ويفضل أن يكون القماش متعدد الطبقات، كما ينصح بغسلها عند تبللها والرجوع للبيت، حيث تغسل جيدا ويعاد استخدامها.

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