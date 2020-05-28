شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على محافظة فيفا بجازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: شهدت محافظة فيفا بمنطقة جازان، مساء اليوم الخميس هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة. Advertisements يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، كانت قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، خاصة الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، حائل و الحدود الشمالية، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

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