إدراج أبناء المواطنات ضمن فئات الفحوص المجانية لـ«كوفيد19»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: إيمان عبدالله آل علي



أكد مدير مركز المسح الوطني من المركبة، في ميناء راشد، الدكتور مهنا جميل، أنه جرى مؤخراً، إدراج أبناء المواطنات ضمن الفئات التي تجري فحوص كوفيد19 مجاناً، لتتقرر تغطية الفحص الخاص بمرض فيروس كورونا لتلك الفئة مجاناً، مع الفئات الأخرى التي تجرى لها الفحوص مجاناً، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمتمثلة في مواطني الدولة، والعمالة المساعدة في بيوت المواطنين، وأصحاب الهمم، والحوامل، والمقيمين ممن تزيد أعمارهم على الـ50.

وقال: منذ بدء تطبيق قرار الفحص المجاني للمواطنين، بدأنا نرصد إقبال العوائل الإماراتية بأكملها لإجراء الفحص، بحضور الزوجين، والأبناء، والعاملة المساعدة لهم، وهي الفئة الأكثر إقبالاً على مركز الفحص من المركبة في الفترة الحالية، وهذا يعكس وعي المجتمع بأهمية إجراء الفحوص، فضلاً عن ذلك هناك إقبال من الفئات الأخرى التي تشملها الفحوص المجانية.

وأوضح أن عملية إجراء الفحص تستغرق فترة زمنية قصيرة جداً، ومراكز المسح تستخدم أفضل أنواع المعقمات الطبية، ويجري فحص العاملين في هذه المراكز بشكل دوري للتأكد من سلامتهم ولتوفير مستوى أمان عال في المركز.

وأكد أن الأعداد التي يتم الإعلان عنها يومياً في الدولة، تبين نجاح تجربة الفحص من المركبة، خاصة أن الوصول إلى المصابين يجعل هناك فرصة كبيرة لتصدي لانتشار الفيروس، ومن ثم زيادة عدد المخالطين للحالات المكتشفة.

وأشار إلى أن الإقبال على مركز فحص ميناء راشد بدبي، يسير بطريقة منتظمة جداً، من حيث أعداد الفاحصين، وأنه تم الاستعداد بطريقة تقلل من أي ازدحام للمراجعين، ويظهر ذلك من خلال تجهيز المركز بأكثر من مسار لاستيعاب السيارات، في حال كانت هناك ذروة.

وأوضح أن الفرق الموجودة تم تجهيزها بالتقنيات الفنية المتطورة، ما يتجلى من خلال مدة الفحص التي لا تستغرق أكثر من 5 دقائق، على أقصى تقدير.

وأكد أن الطاقة الاستيعابية للمركز تصل إلى 600 مراجع يومياً، لتقديم الخدمة لكل المترددين على المركز، والمواطن الذي يريد إجراء فحص (كوفيد19)، عليه التسجيل عن طريق التطبيق، وعن طريق خط الاستجابة، وسيكون مجاناً، وسيحصل على الموعد في أقرب فرصة في ظل زيادة الطاقة الاستيعابية للمراكز، أما أصحاب الهمم، والحوامل، والعمالة المساعدة، فإن التسجيل سيكون عن طريق التطبيق بإرفاق المستندات المطلوبة لتحميل بطاقة أصحاب الهمم، وورقة الحمل، وإقامة الخادمة، لافتاً إلى أن المرضى الذين لديهم أعراض يفضل زيارتهم للمستشفيات، ومراكز الرعاية الصحية لإجراء فحص (كوفيد19)، ليتمكن الطبيب من معاينتهم، وتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم.