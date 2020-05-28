شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة: السياحة الدولية تواجه أكبر تراجع منذ خمسينيات القرن الماضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة زوراب بولوليكاشفيلي لصحيفة هاندلسبات إن السياحة الدولية بصدد الانخفاض 70% هذا العام، ما يمثل أكبر تراجع للقطاع منذ بدء الاحتفاظ بسجلات في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي.

وقال بولوليكاشفيلي إن هذا التنبؤ للقطاع المتضرر من فيروس كورونا يستند إلى افتراض بأن الدول في أنحاء العالم ستفتح تدريجياً حدودها اعتباراً من أغسطس/ آب.

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