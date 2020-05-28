شكرا لقرائتكم خبر عن «الكويتية» تنهي خدمات 1500 موظف أجنبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت صحيفة القبس الكويتية الخميس؛ إن الخطوط الجوية الكويتية تعتزم تسريح 1500 موظف أجنبي من العاملين لديها في ظل الصعوبات التي تواجهها بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وأكد مصدر مسؤول في الشركة لرويترز صحة التقرير.
وتعاني شركات الطيران في العالم وسط تعطل حركة السفر بسبب الإجراءات المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
وقالت الصحيفة إن الشركة لديها ستة آلاف عامل منهم ألف كويتي فقط وإن عملية التسريح لن تشمل الكويتيين ولا الخليجيين العاملين بالشركة ولا المتزوجين من كويتيين أو كويتيات.
ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه القول إنه جرى تشكيل لجنة من الإدارة العليا ومن نقابة العاملين بالشركة لمتابعة تنفيذ خطة تخفيض عدد الموظفين الأجانب، بعد أن اتخذ الرئيس التنفيذي القرار في هذا الشأن.
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