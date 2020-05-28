القنصلية الهولندية تُكرِّم ضباطاً وأفراداً من شرطة دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كرم القنصل العام لمملكة هولندا في دبي، هانس ساندي، ضباطاً وأفراداً من شرطة دبي، وذلك في 5 مراكز، تقديراً وتثميناً لدورهم المهم في مكافحة فيروس كورونا (كوفيد ـ 19).

حضر التكريم في كل مركز، العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك، مدير مركز الراشدية، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة في دبي، والعميد عبدالله خادم سرور مدير مركز شرطة بر دبي، والعميد أحمد ثاني بن غليطة مدير مركز شرطة الرفاعة، والعميد يوسف العديدي مدير مركز شرطة القصيص، والعميد علي أحمد عبدالله غانم، مدير مركز شرطة المرقبات، وعدد من الضباط والأفراد.

وقال العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن هذه المبادرة قامت بها القنصلية الهولندية بالتعاون مع قسم الشؤون الدبلوماسية والقنصلية في الإدارة، ومراكز الشرطة، لتكريم خط الدفاع الأول الذين يوجدون على مدار الساعة في الميدان، ويقومون بمجهودات كبيرة لمكافحة الجائحة، والتعامل مع الجمهور خلال فترة برنامج التعقيم الوطني.

وأوضح العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك، أن تقدير وتكريم قنصل مملكة هولندا، لجهود أفراد وضباط من شرطة دبي على مكافحة جائحة كورونا، يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لافتاً إلى أن هذه المبادرة لها الأثر البالغ في نفوس أبطال خط الدفاع الأول، وتحفزهم على بذل مزيد من الجهود، مشيراً إلى أهمية الخروج بمثل هذه المبادرات التي تبرز جهود مختلف الجهات أثناء الجائحة للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.

وأعرب هانس ساندي عن سعادته بتكريم ضباط وأفراد القيادة العامة لشرطة دبي، مؤكداً أن تكريم خط الدفاع الأول يأتي إيماناً منهم بأهمية دور هؤلاء الأبطال، وتقديراً لجهودهم وتضحياتهم الكبيرة في ظل الأزمة الراهنة.