«طرق دبي» تطرح 300 رقم مميّز في ثاني مزادتها الإلكترونية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات طرح 300 رقم رباعي وخماسي مميز، للوحات المركبات من الفئات: (A-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T)، في ثاني مزاداتها الإلكترونية عام 2020، وهو المزاد الستون في سلسلة مزاداتها الإلكترونية.

ويبدأ التسجيل فيه، من يوم الأحد 31 مايو، فيما سينطلق يوم الأحد 7 يونيو، في الثامنة صباحاً، ويستمر خمسة أيام.

وسيخضع بيع الأرقام، لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، وتشترط المشاركة، أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، فضلاً عن أنه يتطلب من المشاركين إيداع شيك تأمين للهيئة بمبلغ 5 آلاف درهم، و120 درهماً رسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع، في مراكز إسعاد المتعاملين: أم رمول، والبرشاء، وديرة. كما يمكن الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية، على الموقع الإلكتروني www.rta.ae أو تطبيق «دبي درايف».

وتتسم المزادات الإلكترونية بأهمية كبيرة لدى جمهور كبير يفضلونها، كونها تمنحهم الحرية في اختيار الأرقام، دون عناء أو انتظار. فضلاً عن أن هذه النوعية من المزادات تُسهم في تعزيز الخدمات الإلكترونية التي تطرحها الهيئة، خلال خطتها السنوية الرامية إلى الارتقاء بنوعية تنفيذ المعاملات.