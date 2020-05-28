إبلاغ المصابين بـ«كورونا» وإعطاؤهم الإرشادات عبر الرسائل النصية والمكالمات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: إيمان عبدالله آل علي

أكدت منشآت صحية خاصة، أن هيئة الصحة بدبي، أصدرت تعميماً لجميع المنشآت الصحية المرخصة، بأهمية إبلاغ المرضى بنتائج فحص فيروس «كورونا».

وشددت على أن النتائج السلبية تبلغ عبر الرسائل النصية الهاتفية إلى المريض، أما النتائج الإيجابية فيجب إبلاغها عن طريق المكالمات أو الرسائل النصية الهاتفية، وفق نموذج معتمد إلى المريض الكامل الأهلية أو الممثل القانوني (الولي/الوصي/القيم)، وإعطاء شرح مفصل عن الإرشادات اللازمة للعزل الذاتي ومكافحة العدوى، وإرسال الرابط الإلكتروني المتاح ضمن نموذج الرسالة النصية الهاتفية المرفق، وسيتواصل معهم فريق الصحة العامة للتقييم والمتابعة.

وأكدت «صحة دبي» أنه يتوجب على المنشآت الصحية توفير سجل يومي للمرضى الذين اتصلت بهم وفقاً للنموذج المعتمد، ويعمل بهذا التعميم من يوم الأربعاء 27 مايو، وعلى المنشآت الصحية المعنية الامتثال لما ورد في التعميم.

وثمنت جهود شركائها الاستراتيجيين في القطاع الصحي للتصدي لجائحة «كورونا»، وضمان الصحة العامة.