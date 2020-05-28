233 مشاركاً في كأس الإمارات للياقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

يطلق اتحاد السباحة الجمعة عبر تطبيق «زووم»، بطولة كأس الإمارات للياقة البدنية المفتوحة - عن بعد، المخصصة لجميع الأعمار والجنسيات داخل الدولة من سن 13 عاماً فما فوق، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 30 ألف درهم ستوزع على الفائزين في المنافسات التي تتضمن 10 تمارين وبواقع دقيقة شغل في كل منها لكل مشارك بإجمالي 10 دقائق ويفوز من يسجل أكثر عدد من التكرارات.

وكشفت مريم حمد الشامسي، عضو مجلس إدارة اتحاد السباحة، رئيس اللجنة الفنية، عن أن 233 سجلوا حتى الأمس للمشاركة في البطولة بواقع 171 من البنين و62 بنات، وأن البطولة مساهمة من الاتحاد في دعم جهود الدولة لمكافحة تفشي فيروس «كورونا»، كما تتيح الفرصة للجميع من مواطنين ومقيمين المشاركة في التحدي والاستفادة بدنياً وصحياً ورفع مستوى مناعة الجسم في مواجهة هذا الوباء.